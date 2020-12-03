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Врач предрек России скорый выход на плато по коронавирусу 

Lenta.ru 8 минут назад
Врач предрек РФ выход на плато по коронавирусу
Фото: РИА Новости
Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко предрек России в беседе с ТАСС скорый выход на плато по распространению коронавируса.
По его словам, об этом свидетельствует замедление темпов распространения COVID-19.

«Пока еще плато не достигнуто, но, по крайней мере, есть такие предпосылки, что может произойти в ближайшее время снижению», — указал специалист.

Кроме того, это в том числе связано с более активным формированием коллективного иммунитета, пояснил Карабиненко.
Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что нулевой прирост по заболеваемости коронавирусом может быть достигнут в апреле 2021 года. К концу 2021 года можно надеяться на полную стабилизацию ситуации с коронавирусом, добавил он. По словам Покровского, в настоящий момент Россия практически вышла на плато по COVID-19, но оно слишком высокое, поэтому необходимо думать о снижении роста новых случаев заражения.
2 декабря в России за сутки выявили 25 345 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего с начала пандемии в России зафиксирован 2 347 401 случай COVID-19.
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Комментарии
Общество , Вадим Покровский , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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