Макаревич ответил, собирается ли он в политику 

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону , что не планирует заниматься новой для себя деятельностью и становиться политиком, сообщил «ГОРДОН» 1 декабря.

«Я очень не люблю заниматься тем, что я не люблю, и зачем? Есть огромное количество занятий, которые мне доставляют радость», — ответил Макаревич.

Он уточнил, что в последнее время начал приходить к пониманию, что время конечно, поэтому стал тратить его «либо на какую-то радость, либо со смыслом».