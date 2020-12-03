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Макаревич ответил, собирается ли он в политику 

Украина.ру 25 минут назад
Макаревич ответил, собирается ли он в политику
Фото: ТАСС
Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что не планирует заниматься новой для себя деятельностью и становиться политиком, сообщил «ГОРДОН» 1 декабря.

«Я очень не люблю заниматься тем, что я не люблю, и зачем? Есть огромное количество занятий, которые мне доставляют радость», — ответил Макаревич.

Он уточнил, что в последнее время начал приходить к пониманию, что время конечно, поэтому стал тратить его «либо на какую-то радость, либо со смыслом».
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Общество , Андрей Макаревич , Дмитрий Гордон
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