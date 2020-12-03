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«Людей не переделаешь»: почему задерживаются «скорые» 

Газета.Ru 14 минут назад
«Людей не переделаешь»: врачи пожаловались на пациентов
Фото: Газета.Ru
В условиях пандемии сотрудникам скорой помощи приходится работать с серьезными перегрузками, показал опрос медиков из 83 регионов России. Ситуацию усугубляют необоснованные вызовы — из-за них фельдшеры не успевают вовремя приехать к пациентам, находящимся в действительно критическом состоянии. Врачи рассказали "Газете.Ru", из-за чего еще возникают задержки "скорых", а в Госдуме сообщили, как власти пытаются решить эту проблему.
Во время пандемии россияне все чаще вызывают скорую помощь необоснованно, что приводит к массовым задержкам прибытия фельдшеров к пациентам, нуждающимся в экстренной помощи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе «Справочник врача», которым для работы пользуются около 500 тыс. российских медиков.
Представители сервиса провели опрос, в котором приняли участие 2 150 врачей, медицинских руководителей и работников скорой помощи из 83 субъектов РФ — 20% врачей-специалистов и 80% среднего медперсонала.
95,6% сотрудников скорой помощи отметили, что в период пандемии им приходится работать с существенной перегрузкой. При этом 32% респондентов указали, что время прибытия скорой составляет 1-3 часа. Еще 24% заявили о лаге от трех до шести часов, а 13% — от шести до 14 часов. По данным 6,5% опрошенных, случаются задержки даже больше суток.
6,2% медработников сообщили, что из-за участившихся опозданий они не успевали оказывать пациентам помощь.
«В Перми в среднем опаздываем на час-полтора. Хотя сейчас уже полегче стало трудиться, не такие страшные опоздания, как были еще месяц назад. Но вот пример: прямо сегодня нам достался один пациент — вызов был принят примерно в 17:30, а передан нам только в 23:00. Просто было известно, что у него уже подтвержденный диагноз и ничего серьезного», — рассказал «Газете.Ru» фельдшер из Перми Артем Борискин.
80,7% медиков уверены: задержки происходят из-за того, что россияне часто вызывают скорую помощь не в тех случаях, когда она действительно необходима.
«Задержки, необоснованные вызовы были всегда. Но в пандемию проблема, конечно, обострилась», — подтвердила администратор крупнейшего в России интернет-сообщества медиков «Врачи РФ» Елена Лютова.
Опрос Росстата, проведенный еще в 2018 году в 60 тыс. домохозяйсвах, показал, что каждый десятый взрослый россиянин ждал скорую больше 40 минут.

«Раньше фельдшеры тоже жаловались, что скорую в 70% случаев вызывают просто одинокие пожилые люди, у которых что-то где-то кольнуло. У стариков сильная тревога, много мыслей про смерть в одиночестве, — пояснила Лютова. —


Многие люди сейчас не информированы. В регионах, особенно у стариков, нет культуры пользования интернетом, в панике они начинают звонить в скорую. И вряд ли мы сможем восполнить этот пробел быстро. Необходима долгая просветительская работа».

С тем, что информирование лучше всего поможет справиться с данной проблемой, согласился зампред комитета по охране здоровья Госдумы Николай Говорин. «Информационная политика должна проводиться, потому что действительно из-за повышенной тревоги населения на скорую ложится слишком большая ноша», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».
71,6% опрошенных медработников «Справочником врачей» также считают, что необходимо вести просветительскую работу с населением и объяснять, когда точно необходимо вызывать скорую.
В Госдуме между тем признают, что система здравоохранения не была готова к пандемийным нагрузкам. «Я вам скажу откровенно: никто даже предположить не мог, что нам придется столкнуться с подобным. Поэтому все не могло быть идеальным — и на солнце бывают пятна. Но мы должны понимать, что это необычная ситуация, и мы и так делаем все возможное, мобилизуем все ресурсы, и все-таки большинство россиян получают своевременную медпомощь», — подчеркнул Говорин.
В свою очередь представитель профорганизации «Альянс врачей» Валентина Белецких уверена: нельзя объяснять людям, что вызывать скорую помощь нужно лишь в экстренных случаях — вместо этого необходимо «перестраивать с самого основания» всю систему здравоохранения.

«Людей не переделаешь. И люди не виноваты в том, что они не могут получить законную медпомощь.


Знаете, даже когда ЧП случается в семьях медиков, они вызывают скорую, хотя могли бы оказать помощь и сами. Но они теряются, когда речь идет о близких.


А что уж говорить про людей других профессий», — заметила медик в беседе с «Газетой.Ru».

Проблема кроется в неотрегулированной работе поликлиник, считает Белецких. «Если участковая служба плохо работает и доктора не дождаться, то, конечно, люди будут вызывать скорую помощь. Кадров не хватает, медработники элементарно не успевают на вызовы», — уточнила она.
По ее словам, молодые медики недолго задерживаются в скорой помощи. «Не все могут выдерживать такие нагрузки за мизерную зарплату. Медиков не ценят. И удерживать их никто не собирается. С чем-то не согласен — найдем кого-то на твое место, а пока твою нагрузку на других повесим. Вот и все», — указала собеседница «Газеты.Ru».
О нехватке кадров как о причине задержки скорой «Справочнику врача» также заявили 65,8% опрошенных медиков. Депутат Говорин сообщил, что дефицит врачей пытаются решить с помощью перепрофилирования кадров.

«Мы стараемся и распределять кадры, и выделять дополнительные машины для обеспечения вызовов. Постоянно мониторим региональные отделения, проводим совещания, и у меня, на самом деле, нет таких данных, что люди критически часто не могут дождаться скорых», — рассказал депутат.

В то же время фельдшер Артем Борискин считает, что скорая сама может регулировать количество вызовов, но не делает этого, потому что не хочет терять прибыль.

«Диспетчер ведь тоже с медобразованием и понимает, какой запрос обоснован, а какой нет. Но каждый вызов — это деньги. Если бы они еще до сотрудников доходили…», — заметил собеседник «Газеты.Ru».

Согласно опросу «Справочника врачей», 65% респондентов считают уместным ужесточить законодательную ответственность для пациентов за ложный вызов, 67,8% (медработникам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа) уверены, что проблему можно решить увеличением зарплаты, а 31,7% видят решение в установлении телемедицинского наблюдения, что позволит снизить нагрузку на скорые.
«Газета.Ru» направила запрос в Минздрав РФ с просьбой рассказать, как планируется решить проблему с необоснованными вызовами и нагрузкой на скорую помощь.
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Общество , Статьи , Николай Говорин , Росстат , Минздрав РФ , Госдума , Газета.Ru
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