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Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Названы причины смерти Нины Ивановой
Фото: РИА Новости
Причиной смерти актрисы и режиссера Нины Ивановой стали проблемы с сердцем, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Медики установили причину смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность", — сказал собеседник телеканала.

Нина Иванова умерла 1 декабря на 87-м году жизни после продолжительной болезни.
Умерла Нина Иванова
Нина Иванова — советская киноактриса, свою первую роль исполнила в десять лет в фильме Виктора Эйсымонта "Жила была девочка". Известность получила после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме "Весна на Заречной улице" режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева. В дальнейшем Иванова снялась в таких фильмах, как "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть", сняла несколько сюжетов журнала "Ералаш" в качестве режиссера.
В последние годы она вела затворнический образ жизни, мало с кем общалась.
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Комментарии 2
Общество , Марлен Хуциев , Виктор Эйсымонт , Нина Иванова , Феликс Миронер , МВД , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Москва
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