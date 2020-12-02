России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу

Доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко считает, что в скором времени Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. Темпы распространения инфекции постепенно замедляются. Об этом сообщает ТАСС.

Карабиненко рассказал, что плато еще не достигнуто, но предпосылки к этому есть и в ближайшее время может произойти снижение числа заболеваний. Также этому способствует активное формирование в стране коллективного иммунитета.

Накануне заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский выразил мнение, что нулевого прироста по заболеваемости коронавирусной инфекции в России можно ожидать только в апреле 2021 года, а к концу будущего года есть надежда на полную стабилизацию ситуации. Покровский считает, что Россия уже практически вышла на плато, но оно успело стать настолько высоким, что впору думать о том, как снизить рост числа новых случаев заражения.

С начала пандемии в России зарегистрирован 2 347 401 случай заболевания коронавирусом. Только за 2 декабря выявили более 25 тысяч новых случаев.