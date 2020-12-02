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Эксперт ждет скорого выхода России на плато по коронавирусу 

Вести Подмосковья и ещё 1 18 часов назад
России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу
Фото: Максим Мишин / mos.ru
Доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко считает, что в скором времени Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. Темпы распространения инфекции постепенно замедляются. Об этом сообщает ТАСС.
Карабиненко рассказал, что плато еще не достигнуто, но предпосылки к этому есть и в ближайшее время может произойти снижение числа заболеваний. Также этому способствует активное формирование в стране коллективного иммунитета.
Накануне заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский выразил мнение, что нулевого прироста по заболеваемости коронавирусной инфекции в России можно ожидать только в апреле 2021 года, а к концу будущего года есть надежда на полную стабилизацию ситуации. Покровский считает, что Россия уже практически вышла на плато, но оно успело стать настолько высоким, что впору думать о том, как снизить рост числа новых случаев заражения.
С начала пандемии в России зарегистрирован 2 347 401 случай заболевания коронавирусом. Только за 2 декабря выявили более 25 тысяч новых случаев.
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Общество , Вадим Покровский , Роспотребнадзор , Москва
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