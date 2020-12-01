Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

СМИ сообщили о вызове очевидцев Сталинградской битвы на допрос в СК 

Говорит Москва 1 час назад
Очевидцев Сталинградской битвы вызвали на допрос
Фото: РИА Новости
28 ноября бывшему узнику нацистских лагерей пришло письмо из Следственного комитета. В нём правоохранители настаивают на допросе 94-летнего волгоградца в качестве свидетеля.
Об этом «Новой газете» рассказал родственник мужчины. Побоявшись за здоровье деда, он сам пошёл к следователю. Там ему рассказали, что аналогичные повестки рассылаются по всей России.
В Следственном комитете изданию не смогли оперативно прокомментировать информацию о массовых допросах бывших жителей Сталинградской области. Собеседник «Новой газеты» в ведомстве пояснил, что уголовное дело «о массовых убийствах мирных граждан» было возбуждено в июле этого года. По его словам, речь идёт о расстрелах, убийствах голодом и захоронении заживо мирных жителей в 15 населённых пунктах. В одной из станиц был установлен факт расстрела нацистами 50 воспитанников детского дома в возрасте от 4 до 15 лет.
Всего были убиты не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области с 17.07.1942 по 02.02.1943.
Видео дня. Все соцсети завалены: стилиста Зверева просят стать депутатом
Говорит Москва: последние новости
За участие в массовых беспорядках предложили пожизненно лишать права на оружие За участие в массовых беспорядках предложили пожизненно лишать права на оружие Умерла актриса Светлана Обидина Умерла актриса Светлана Обидина Елена Малышева назвала способ профилактики коронавируса Елена Малышева назвала способ профилактики коронавируса
Комментарии 81
Общество , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
00:57
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
01:07
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
Происшествия
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
00:33
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
00:06
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
В мире Происшествия
Появилось видео из роскошной гостиницы в особняке Веры Брежневой
00:14
Появилось видео из роскошной гостиницы в особняке Веры Брежневой
Шоу-бизнес
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
01:00
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
Происшествия
Система ПВО на Курилах попала на видео
01:53
Система ПВО на Курилах попала на видео
В мире
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
01:00
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
В мире Происшествия
Застрявший на пляже в Сиднее внедорожник попал на видео
00:25
Застрявший на пляже в Сиднее внедорожник попал на видео
В мире Происшествия
Столкновение протестующих с полицией в Армении попало на видео
02:50
Столкновение протестующих с полицией в Армении попало на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение