Очевидцев Сталинградской битвы вызвали на допрос

28 ноября бывшему узнику нацистских лагерей пришло письмо из Следственного комитета . В нём правоохранители настаивают на допросе 94-летнего волгоградца в качестве свидетеля.

Об этом «Новой газете» рассказал родственник мужчины. Побоявшись за здоровье деда, он сам пошёл к следователю. Там ему рассказали, что аналогичные повестки рассылаются по всей России.

В Следственном комитете изданию не смогли оперативно прокомментировать информацию о массовых допросах бывших жителей Сталинградской области. Собеседник «Новой газеты» в ведомстве пояснил, что уголовное дело «о массовых убийствах мирных граждан» было возбуждено в июле этого года. По его словам, речь идёт о расстрелах, убийствах голодом и захоронении заживо мирных жителей в 15 населённых пунктах. В одной из станиц был установлен факт расстрела нацистами 50 воспитанников детского дома в возрасте от 4 до 15 лет.

Всего были убиты не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области с 17.07.1942 по 02.02.1943.