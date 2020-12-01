Когда COVID-19 пойдет на убыль в РФ

"На сегодняшний день период наблюдения за новой коронавирусной инфекцией пока недостаточен, чтобы статистически обоснованно сказать о том, когда будет пик заболеваемости или ее устойчивое снижение. Поэтому преждевременно давать какие-либо конкретные даты ввиду того, что инфекция еще находится в стадии изучения. Можно только сказать, что сроки наступления устойчивого снижения заболеваемости определяются степенью соблюдения гражданами противоэпидемических мероприятий", — сказала она.