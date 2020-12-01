С уведомлением: Россиянам лично сообщат о льготах

Россияне, имеющие право на льготы, с 1 декабря будут получать уведомления о положенных им социальных услугах и выплатах. Об этом сообщает «Российская газета».

Минтруде рассказали, что, например, родителям, зарегистрированным на «Госуслугах», с их согласия будут приходить уведомления о положенных выплатах на детей. При этом система сама будет запрашивать данные из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Персональное информирование коснется мер соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования , а также подведомственными им учреждениями.

Издание отмечает, что сегодня в России реализуется свыше 3 тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 миллиона человек.