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Россиян начнут уведомлять обо всех полагающихся им льготах 

Lenta.ru 46 минут назад
С уведомлением: Россиянам лично сообщат о льготах
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Россияне, имеющие право на льготы, с 1 декабря будут получать уведомления о положенных им социальных услугах и выплатах. Об этом сообщает «Российская газета».
В Минтруде рассказали, что, например, родителям, зарегистрированным на «Госуслугах», с их согласия будут приходить уведомления о положенных выплатах на детей. При этом система сама будет запрашивать данные из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).
Персональное информирование коснется мер соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.
Издание отмечает, что сегодня в России реализуется свыше 3 тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 миллиона человек.
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Общество , Фонд социального страхования РФ , Минтруд
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