Раскрыта зарплата победившей на выборах уборщицы 

По его словам, сейчас заработок Удгодской составляет около 30 тысяч рублей в месяц. Громов также отметил, что уборщицей она зарабатывала примерно три тысячи рублей.

Ранее Партия пенсионеров предложила бывшей уборщице выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва.