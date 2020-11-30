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Директор Московского театра сатиры рассказал о состоянии Ширвиндта 

РИА Новости Крым 1 час назад
Директор театра рассказал о состоянии Ширвиндта
Фото: РИА Новости
Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его жена остаются в больнице на лечении от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор театра Мамед Агаев, пишет РИА Новости.

"Чувствуют они себя хорошо, но врачи решили еще подержать до полного выздоровления", — сказал он.

Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что народный артист РФ с супругой почувствовали недомогание и обратились за помощью к медикам. Их госпитализировали 25 ноября с коронавирусом. Отмечается, что у Ширвиндта диагностировали начальную стадию болезни — кашель и невысокую температуру, а у Натальи Николаевны болезнь протекает бессимптомно.
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Общество , Александр Ширвиндт
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