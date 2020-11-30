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Знакомый певицы Ирины Отиевой рассказал о ее тяжелом состоянии 

Lenta.ru и ещё 1 27 минут назад
«Она уходит из этого мира»: знакомый о состоянии Отиевой
Фото: Lenta.ru
Знакомый заслуженной артистки России Ирины Отиевой стилист Джордж Ровалс рассказал о тяжелом состоянии певицы, заявив, что она «уходит из этого мира». Его слова приводит телеканал НТВ в эфире передачи «Ты не поверишь».

«Она уходит из этого мира, она не хочет этот мир», — заявил Ровалс.

Он призвал коллег артистки помочь ей.
Стилист выразил уверенность в том, что певица страдает затяжной депрессией из-за расставания с любовником.
В передаче отмечается, что 62-летняя Отиева отказалась видеться с журналистами.
Ирина Отиева — советская джазовая и эстрадная певица. В 1997 году она получила звание заслуженной артистки России.
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