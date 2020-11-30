Россияне поддержали отповедь Шойгу немцам

Глава Минобороны Сергей Шойгу прокомментировал слова своей немецкой коллеги, заявившей, что с Россией следует говорить с позиции силы, и вызвал одобрение интернет-пользователей. Дискуссия развернулась в чате Telegram-канала телеведущего Владимира Соловьева.

Как сообщал «Рамблер», ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что угроза со стороны России стала более «явственной», и Европа должна быть готова к диалогу «с позиции силы».

В свою очередь Шойгу отметил, что это не первый выпад в адрес России со стороны его немецких коллег.

«Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа - директор школы. Она может себе все позволить», - заявил глава военного ведомства.

Он также подчеркнул, что Россия находится «в школе», у которой совсем другой директор.

Видеозапись выступления Шойгу привел в своем Telegram-канале Владимир Соловьев. И в комментариях развернулась жаркая дискуссия. Большинство пользователей сошлись во мнении, что такой ответ и должен был дать министр обороны России.

«В точку сказал! Там где они учились, мы преподавали!!!» - подчеркнул Александр Z.

«Ответ супер, только до них это не доходит... Когнитивный диссонанс. Мы друг друга не понимаем. Менталитет не сходится», - посетовал Andreï Dudko.

При этом пользователь с ником ENTER- RUS напомнил о совместном проекте России и Германии «Северный поток-2».

«Как можно говорить про позицию силы и продолжать строить СП-2? Как говорится: или крест сними, или трусы надень», - заявил он.