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Озвучено, когда в России появятся электронные паспорта 

Deita.ru 1 час назад
Назван срок появления электронных паспортов в РФ
Фото: ТАСС
Представители Министерства внутренних дел озвучили планы внедрения электронного паспорта в России, сообщает ИА DEITA.RU. Электронные паспорта могут появиться уже в 2021 году, однако пока лишь в Москве и лишь в конце года. Так, в МВД рассказали о планах внедрения электронного паспорта в рамках пилотного проекта по цифровой трансформации ведомства, пишет портал "360tv".
На протяжении 2021 года будет проводиться подготовительная работа (как правовой, так и технической направленности) к запуску электронного паспорта в пилотной зоне Москвы. Завершить данную работу планируется до 1 декабря 2021 года.
Цифровая трансформация МВД предполагает переход к электронным документам, и размещению их, а также их двойников в информационной среде. На данный момент МВД совместно с Минцифры, правительством столицы, а также иными госорганами и предпринимателями изыскивает возможности для проведения эксперимента по запуску паспорта с электронным носителем в Москве.
Планируется, что позже практика внедрения электронных паспортов будет распространена на территории всего государства. Отмечается, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку, похожую на банковскую, с электронным носителем.
На карте будут находиться данные, которые указаны и в бумажном документе, а основные сведения о гражданине будут размещаться на самой пластиковой карте. Планируется, что информацию с подобного носителя можно будет считать при помощи мобильного приложения.
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Общество , Москва
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