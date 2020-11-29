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Россиянин заказал в Крым вертолет за 200 тысяч рублей ради еды из McDonald’s 

Lenta.ru 12 минут назад
Россиянин заказал в Крым вертолет за 200 тысяч
Фото: ТАСС
Отдыхающий в Крыму россиянин нанял частный вертолет, чтобы купить фастфуд на материке. Об этом сообщает РИА ФАН.
По данным источников в сфере авиаперевозок, турист заказал в Ялту борт, на котором его представитель слетал в Краснодар, добрался до ближайшего ресторана McDonald’s, купил около 20 позиций из меню и вернулся на курорт.
При этом отмечается, что чартерный рейс обошелся туристу в 200 тысяч рублей, а сам заказ — примерно в четыре тысячи рублей. Вертолетная доставка еды из ресторана быстрого питания в Крым заняла около двух часов.
Представители компаний, занимающихся арендой вертолетов на полуострове, рассказали журналистам, что до этого не сталкивались с подобными ситуациями. Как правило, туристы заказывают чартерные рейсы на экскурсии и для встречи гостей. В то же время, отметили собеседники агентства, желание заказать еду в Крым вполне осуществимо, стоимость перелета составит от 200 до 400 тысяч рублей.
Рестораны сети McDonald’s прекратили работу в Крыму в апреле 2014 года. Сотрудникам, работавшим в них, предложили перевестись в любое другое заведение сети на Украине.
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Комментарии 1
Общество , Краснодар , Краснодарский Край , Республика Крым , Ялта
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