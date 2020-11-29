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Уральские города рискуют оскандалиться из-за трат на елки 

Ura.Ru 7 минут назад
Уральские города рискуют оскандалиться из-за трат на елки
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В ряде городов Урала, несмотря на пандемию коронавируса и кризис, власти не собираются сокращать расходы на установку новогодних елок. Цены на ледовые городки варьируются от 70 тысяч до 70 млн рублей.
В Свердловской области администрация Нижнего Тагила в декабре планирует открыть ледовый городок на тему сказок Пушкина стоимостью почти 24 миллиона рублей, пишет портал Life.ru. Самым дорогим элементом, как ожидается, станет гирлянда вокруг елки. Ее стоимость местные власти оценили в четыре млн рублей. Зеленую красавицу также будет украшать 40-метровый светодиодный шатер (3,4 млн рублей), планируется установить в снежном городке восьмиметровый светящийся шар (2,6 млн рублей), а также горку для катания на тюбингах (1,2 млн рублей). Остальные деньги, как утверждают в администрации, будут потрачены на создание, обслуживание, охрану и демонтаж всей этой красоты.

«Правда, до сих пор непонятно, смогут ли его посещать люди из-за антикоронавирусных ограничений», — отмечает издание. В небольшом свердловском городе Лесном новогоднюю елку закупают почти за полтора миллиона рублей.

В столице Южного Урала — Челябинске не будут экономить на освещении деревьев и установке гирлянд. Только на эти цели мэрия планирует потратить почти 62 миллиона рублей.
Власти Сургута ищут скульпторов, которые вырежут фигуры изо льда. На это городская администрация выделила более 12 миллионов рублей. Впрочем вокруг закупки уже разгорелся скандал. В ФАС подала заявку участница тендера сочинская фирма «Контракт». Представители компании утверждают, что чиновники оставили «закладку» для приближенной к ним фирмы. Дело в том, что в техзадании указано, что размеры и внешний вид фигур будут известны только при выполнении работ подрядчиком.
На этом фоне довольно скромно выглядят города Пермского края. За установку елок там планируют выложить от 70 до 150 тысяч рублей.
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Комментарии
Общество , Нижний Тагил , Свердловская Область
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