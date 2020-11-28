Семья умерла из-за COVID в Петербурге 

В Петербурге коронавирус разом убил целую семью — роженицу Светлану и её родителей. Появившийся на свет младенец Кирей был спасен медиками. Пока мальчик числится сиротой, унаследовавшим две квартиры в Петербурге. Усыновить ребенка желает двоюродная тетя из Поволжья. Объявился и мужчина, назвавший себя отцом. Органы опеки решили провести ДНК-экспертизу. Об этом случае сообщает «Фонтанка»

5 ноября от коронавируса умер 64-летний отец Светланы. Спустя три дня в Боткинской больнице на аппарате ИВЛ умерла сама Светлана. При этом она успела родить мальчика и назвать его Киреем — в честь дедушки. Спустя четыре дня в другой больнице скончалась и бабушка ребенка.

Так новорожденный остался один. Им занялись органы опеки.

Светлана в свои 36 рожала ребенка «для себя» и никому не говорила, кто является его биологическим папой.

Сейчас мальчика готова усыновить двоюродная сестра Светланы, Лариса, живущая в Поволжье. Она уже подала заявление.

Есть и другой претендент на родительство. Неделю назад объявился молодой мужчина М., который утверждает, что является биологическим папой Кирея. Он подал заявление в суд об установлении отцовства.

«Будет назначена генетическая экспертиза, которая делается в течение недели. М., скорее всего, будет делать ее за свой счет. Если экспертиза подтвердит его слова в суде, то решение об установлении биологического отцовства может быть принято довольно скоро», — заявила Анна Митянина, детский омбудсмен Петербурга.

Двоюродная тетя мальчика говорит, что М. действительно работал вместе с умершей. Однако она сомневается в его отцовстве, поскольку «Света говорила, что отец ребёнка не он». По ее словам, родственники будут ждать результата анализа ДНК и решения суда.

Журналисты отмечают, что новорожденный Кирей, за несколько дней лишившийся матери, дедушки и бабушки, является наследником двух квартир в Петербурге.