Получение инвалидности в России упростили

Если раньше из-за отсутствия каких-то сведений о медицинских исследованиях бюро медико-социальной экспертизы могло отправить граждан обратно в поликлинику, то по новым правилам специалисты должны будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации. Возврат направлений из бюро в медицинскую организацию должен занимать не более трех рабочих дней, и еще 14 дней поликлинике отводится на доработку документов.

Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, который правительство ввело из-за угрозы распространения коронавируса. Он будет действовать до 1 марта 2021 года.