Раскрыты новые данные по COVID-19 в РФ

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За прошедшие сутки в России выявили 26 683 новый случая коронавируса. Общее число случаев достигло 2 269 316, сообщает оперативный штаб.

«За последние сутки в России выявлено 26 683 новый случай коронавируса в 85 регионах… Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 269 316 случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении.

За сутки из больниц по выздоровлению выписано 21 987 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 1 761 457 человек.

За сутки в России зафиксирован 459 летальных исходов, за весь период — 39 527 летальных случая, связанных с коронавирусом.