Россиян призвали вылить алкоголь в унитаз

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от алкоголя в новогодние праздники. Он отметил, что из-за обильных возлияний нагрузка на врачей значительно возрастает.

«У нас экономика стоит аж до 14 января! И в три раза возрастает интенсивность работы «скорой» — приходится спасать народ от перепоя да переедания!», — заявил Онищенко в интервью радио «Комсомольская правда».

Бывший санитарный врач считает, что в условиях пандемии россиянам следует проявить собранность и ответственность в праздничные дни, чтобы при выходе на работу быть максимально трудоспособными.

«Первое: запасы алкоголя вылить в раковину, а еще лучше — в унитаз!.. Второе… Приостановите свои обычные аппетиты, сделайте тех же салатов ровно на то, чтобы нормально, без переедания и достойно, встретить Новый год», — посоветовал Онищенко.

Затем он повторил еще раз: «мы договорились — вылить [алкоголь] в унитаз! Даже не осквернять раковину на кухне», — еще раз повторился эксперт.