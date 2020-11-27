Навального обвинили в «измене Родине» 

Телеканал «Царьград» назвал выступление оппозиционера Алексея Навального перед комитетом Европарламента по международным делам «изменой Родине».

Навальный призвал Евросоюз создать новую стратегию отношений с Россией и ввести санкции против людей из окружения президента Владимира Путина. Он призвал ЕС проанализировать источники дохода Романа Абрамовича, Алишера Усманова и семьи Ротенбергов.

Также Навальный предложил Евросоюзу не признавать результаты выборов в Госдуму (пройдут в 2021 году), если к участию в них не допустят всех кандидатов.

В дискуссии также участвовали политики Илья Яшин, Владимир Милов и председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.

«Царьград» отметил, что перед выступлением российских оппозиционеров глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер «подготовил почву для „правильного“ осознания их пламенных речей».

«Зачем нужно «правильное» осознание? Просто заявлений немецких политиков не хватило для сенсации об «отравлении» Навального. Россия отбила обвинения и предложила сказать правду. И теперь Германии нужно срочно реабилитироваться», — заявил автор портала.

Сейчас Навальный проходит реабилитацию в Германии. Как писал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую клинику утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске, поэтому он попал в местную больницу. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite.

Врачи Charite попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок». К аналогичным выводам пришли специалисты во Франции и Швеции.

Позже в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что вещество, обнаруженное в организме Навального, похоже на нервно-паралитический яд из группы «Новичок», но не внесено в Конвенцию о запрещении химического оружия.

В МИД России обвинили ОЗХО в предвзятости. Дипломаты заявили, что выводы военных лабораторий Германии, Франции и Швеции подтвердили выбранные ОЗХО лаборатории, также «имеющие отношение к военно-политическим структурам евроатлантического сообщества».

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести российских чиновников, а также государственного НИИ, 12 ноября Россия сообщила о зеркальных санкциях, под которые попали главы аппаратов руководителей Германии и Франции.