Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Спутник» не сработал": Пивоваров заболел коронавирусом 

Павел Тиунов 1 час назад
«Спутник» не сработал": Пивоваров заболел коронавирусом
Фото: соцсети
Журналист Алексей Пивоваров написал в Twitter, что заразился коронавирусом. Два месяца назад он привился от инфекции российским препаратом «Спутник V».
Пивоваров подчеркнул, что о его положительном тесте уже «многие знают», поэтому о решился на публичное заявление.

«Я заболел коронавирусом», — написал журналист (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Он подчеркнул, что с 23 ноября перешел на самоизоляцию, тем не менее не прекратил участие в съемках для YouTube-канала «Редакция». Подготовкой новых программ, по его словам, занимается «надежная команда, которая научилась работать» без его «личного присутствия». Новостной дайджест, который выходит каждую неделю, Пивоваров будет записывать в домашней студии.

«И да, два месяца назад я делал прививку от ковида», — напомнил он.

Журналист предположил, что на его примере теперь можно утверждать, что российская вакцина — это «плацебо». С другой стороны, в его случае «Спутник» мог просто не сработать, добавил он. В любом случае Пивоваров уже «подал заявку в Клуб переболевших». По его словам, в настоящее время он чувствует себя «терпимо».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Евгений Петросян заразился коронавирусом. 75-летний юморист почувствовал недомогание в своей квартире в Москве, вызвал бригаду скорой помощи, и та госпитализировала его с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Состояние Петросяна было названо удовлетворительным.
Видео дня. 3,5 млн за победу в «Битве экстрасенсов» просил иллюзионист Сафронов
Комментарии 1
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
00:29
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
Происшествия
Отказавшийся извиняться за растление ребенка педофил попал на видео
00:47
Отказавшийся извиняться за растление ребенка педофил попал на видео
Происшествия Криминал
Едва не сгоревший заживо в лифте курильщик в РФ попал на видео
01:47
Едва не сгоревший заживо в лифте курильщик в РФ попал на видео
Происшествия
Появилось видео Лукашенко в «красной зоне» больницы в Минске
00:37
Появилось видео Лукашенко в «красной зоне» больницы в Минске
Политика В мире
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
02:05
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания бывшего замдиректора ФСИН РФ
00:36
Опубликовано видео задержания бывшего замдиректора ФСИН РФ
Происшествия
Появилось видео мема противостояния Пашиняна с Алиевым
00:13
Появилось видео мема противостояния Пашиняна с Алиевым
В мире
Разгромившая отдел с алкоголем англичанка попала на видео
00:58
Разгромившая отдел с алкоголем англичанка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
01:46
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
В мире Общество
Видео махинаций с «мертвыми душами» в ВУЗе Якутии
01:05
Видео махинаций с «мертвыми душами» в ВУЗе Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение