Когда это все закончится: россияне перешли на хлеб

В Российском союзе пекарей (РСП) рассказали, что в России впервые за пять лет выросли продажи хлеба: на 2,9 процента год к году, до 552,7 миллиарда рублей. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты связали это с падением доходов россиян во время пандемии: люди начали переходить на более дешевые продукты.

По прогнозу аналитической компании BusinesStat, к концу года продажи хлеба вырастут на 60 тысяч тонн, до 7,95 миллиона тонн год к году. При этом с 2015 года производство хлеба упало на 5,4 процента.

Глава РСП Алексей Лялин заявил, что в первую очередь потребление растет в наиболее массовых и доступных сортах. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков добавил, что продажи хлеба, одного из самых дешевых продуктов, росли и во время кризиса 2008 года.

«Коммерсант» отмечает со ссылкой на данные Росстата , что во втором квартале 2020 года реальные доходы россиян упали на 8,4 процента, а в третьем квартале - на 4,8 процента.

Как писал «Рамблер», ранее в компании Nielsen выяснили, что во время пандемии россияне начали выбирать более дешевые продукты: хлеб, картофель и «молочка» вытеснили в рационе среднего потребителя овощи, рыбу, морепродукты и дорогой алкоголь.