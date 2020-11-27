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Уникальное советское знамя вернули из Германии в Россию 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Уникальное советское знамя вернули в Россию
Фото: РИА Новости
Российские поисковики по наводке украинских коллег выкупили на онлайн-аукционе уникальное знамя, захваченное у советских солдат в период Великой Отечественной войны и вывезенное в Германию, заявил активный участник военно-поисковых движений, председатель правления "Московского клуба истории флота" Константин Стрельбицкий на международной конференции "Судьба солдата", трансляция которого велась на сайте Общественной палаты.

"В июне поступило сообщение с Украины от наших коллег-поисковиков… что на одном из интернет-аукционов выставлено на продажу очередное советское знамя. Знамя было уникальное. Знамя дарственное военному комиссариату, что само по себе история уже, знамя, которому в этом году исполняется 96 лет, знамя, которое было дано этим военкоматом призывной команде, отправлявшейся на фронт, знамя, которое было взято немцами летом 1941 года в бою с воинской частью, состоявшей из этих призывников, знамя, которое до этого года хранилось в семье того одного из солдат, который это знамя приватизировал тогда, немецкого, и привез домой в Германию", — сказал он.

По словам Стрельбицкого, знамя было изготовлено в 1926 году, имеет вышивку ручной работы. Одной из его особенностей является изображение старого советского герба. В этом году захвативший знамя немецкий солдат скончался, и оно было выставлено на аукцион. Российские поисковики стали одними из 44 участников аукциона. "Вы не представляете, какой на Западе интерес к советской символике, к советским артефактам", — заметил он.
За 6 секунд до конца аукциона российская команда смогла выкупить знамя. В рамках конференции Стрельбицкий подарил знамя поисковому движению России с целью формирования музея поискового движения. "Мы его выиграли, мы его возвращаем в Россию", — заявил он.
"Спасибо всем тем, кто вернул реликвию на родину", — сказала в ответном слове председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева.
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Общество , Германия
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