Уникальное советское знамя вернули в Россию

Российские поисковики по наводке украинских коллег выкупили на онлайн-аукционе уникальное знамя, захваченное у советских солдат в период Великой Отечественной войны и вывезенное в Германию , заявил активный участник военно-поисковых движений, председатель правления "Московского клуба истории флота" Константин Стрельбицкий на международной конференции "Судьба солдата", трансляция которого велась на сайте Общественной палаты.

"В июне поступило сообщение с Украины от наших коллег-поисковиков… что на одном из интернет-аукционов выставлено на продажу очередное советское знамя. Знамя было уникальное. Знамя дарственное военному комиссариату, что само по себе история уже, знамя, которому в этом году исполняется 96 лет, знамя, которое было дано этим военкоматом призывной команде, отправлявшейся на фронт, знамя, которое было взято немцами летом 1941 года в бою с воинской частью, состоявшей из этих призывников, знамя, которое до этого года хранилось в семье того одного из солдат, который это знамя приватизировал тогда, немецкого, и привез домой в Германию", — сказал он.

По словам Стрельбицкого, знамя было изготовлено в 1926 году, имеет вышивку ручной работы. Одной из его особенностей является изображение старого советского герба. В этом году захвативший знамя немецкий солдат скончался, и оно было выставлено на аукцион. Российские поисковики стали одними из 44 участников аукциона. "Вы не представляете, какой на Западе интерес к советской символике, к советским артефактам", — заметил он.

За 6 секунд до конца аукциона российская команда смогла выкупить знамя. В рамках конференции Стрельбицкий подарил знамя поисковому движению России с целью формирования музея поискового движения. "Мы его выиграли, мы его возвращаем в Россию", — заявил он.