В России умерли 510 пациентов с коронавирусом за сутки 

В России за сутки умерли из-за коронавируса 510 пациентов — такой показатель смертности регистрируется третий раз. Днем ранее число летальных исходов составляло 496. Данные приводятся Telegram -канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией в субботу, 28 ноября.

В Москве скончались 76 человек, в Санкт-Петербурге — 70, в Московской области — 21. За весь период распространения инфекции в России зарегистрировано 39 068 летальных исходов. Заболели — 2 242 633 человека.