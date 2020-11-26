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В российском городе выставили на продажу почтовые марки с Гитлером 

Lenta.ru 1 час назад
В российском городе продают марки с Гитлером
Фото: РИА Новости
В газетных киосках Орла на продажу выставили почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера. Стоимость такой марки в среднем по городу составила 290 рублей, сообщает ГТРК Орел.
В местном отделении «Роспечати» подчеркнули, что продажа марок не нарушает законодательство.

«Все по закону, и надписи о запрете пропаганды нацизма есть, и что Гитлер — военный преступник — тоже», — парировали в филиале.

Поставщиком оказалась общественно-патриотическая организация из Карелии «За Родину». Председатель совета объединения Владислав Грин отметил, что за основу изображения были взяты подлинные марки Третьего рейха. По его словам, продажа таких марок должна стать «закреплением героического контекста Великой Победы над преступной фашистской Германией».
Скриншот видео: ГТРК Орел
Однако многие родственники ветеранов не одобряют реализацию подобной продукции. Так, внук фронтовика юрист Сергей Мальфанов в беседе с телеканалом счел такие марки пропагандой нацистских преступников. Он подчеркнул, что надписи о запрете пропаганды на марке почти не видно, зато крупное изображение Гитлера — видно.
В настоящее время Следственный комитет России по Орловской области начал доследственную проверку по факту реализации марок, сообщает «Интерфакс». Продукцию сняли с продажи.
Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибло около полумиллиона жителей Орла. Сам город 22 месяца был в немецкой оккупации. После освобождения Орел вошел в список 15 самых разрушенных городов страны.
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Комментарии 1
Общество , Роспечать , СКР , Интерфакс , Германия , Орловская Область
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