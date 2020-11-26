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Сатановский: «На месте Рейхстага давно хотелось увидеть ровное место» 

Вероника Полынина 1 час назад
«На месте Рейхстага давно хотелось увидеть ровное место»
Фото: РИА Новости
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что переговоры с Москвой о разоружении должны вестись с позиции силы.
Сатановский поинтересовался в своем телеграм-канале, что имела в виду Крамп-Карренбауэр.

«Интересно, министр обороны Федеративной республики Германия с нами диалог о разоружении с позиции силы как намерен вести? Как в 1914 и 1941 годах, что ли? Или они там про Брестский мир и пакт Молотова-Риббентропа вспоминают?» — написал он.

По словам Сатановского, если события тех лет повторятся, «Германии просто не должно остаться. Как государства и страны». Он отметил, что давно хотел увидеть ровное место вместо Рейхстага, на котором оставшиеся в живых жители страны могут поставить памятник Михаилу Горбачеву.
"Одурел вконец": Сатановский о заявлении немецкого посла
Политолог заявил, что несмотря на нежелание России участвовать в новой большой войне, ее вряд ли удастся избежать.

«По Украине заметно. По Прибалтике. По Молдавии. По Польше. Да и по Белоруссии», — перечислил публицист.

Он считает, что к 2024 году Запад намерен «покончить» с Белоруссией и Казахстаном, «да и с нами, если в график уложатся».

«Так что имеет смысл обращать внимание на то, что нам и о нас их начальство говорит. И американское. И немецкое. Ну и, понятно, что на Украине подтявкивают. Шакал про планы тигра многое рассказать может», — отметил Сатановский.

Однако глава Минобороны ФРГ вряд ли сможет вдохновить граждан на блицкриг, считает политолог. А вот Россию она уже разозлила.

«Прекратит начальство свою бессмысленную возню с газопроводом и прихлопнет их там всех, превентивно, раз уж все равно ничего другого не остается, население поймет. Жалко людей тамошних, конечно. Но элиту их точно не жалко», — заключил Сатановский.

Ранее, как писал «Рамблер», Евгений Сатановский назвал посла Германии в Литве Маттиаса Сона «послом Четвертого рейха» из-за его слов о том, что целью СССР во Второй мировой войне было навязать Европе «репрессивное сталинское правление».
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Общество
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