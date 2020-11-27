Ещё
Далее:
Читайте также:
Как советский футболист изменил ход олимпиады
Как советский футболист изменил ход олимпиады Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Главврач Коммунарки назвал главную особенность пациентов с коронавирусом 

Прайм и ещё 9 57 минут назад
Большинство пациентов с коронавирусом, госпитализированных в Коммунарку, умирает от сепсиса, устойчивого к антибиотикам. Об этом рассказал в ходе конгресса по контролю и профилактике инфекций главный врач больницы Денис Проценко, пишет "МК".
По его словам, треть пациентов, которых спасти не удалось, умирает в первые 72 часа пребывания в стационаре, а остальные — в более поздние сроки.
Проценко уточнил, что если причинами ранней летальности чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, то главной причиной поздней — септические осложнения.

"Особенность пациентов с COVID-19 — быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме, — рассказал главврач. — Казалось бы, мы только открылись в марте, у нас новые стены, и не должно быть внутрибольничных штаммов". Но уже за три месяца такие штаммы появились во всех отделениях реанимации. К ним относятся золотистый стафилококк, возбудитель пневмонии и другие.

По его словам, причиной стало то, что из других стационаров в Коммунарку перевели пациентов, которые завезли свои микробы — проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения.
Проценко добавил, что в Коммунарке такие штаммы выявляют все чаще.
Прайм: последние новости
В России обновлены рекорды по заболеваемости и смертности от COVID В России обновлены рекорды по заболеваемости и смертности от COVID Врач назвал неочевидные симптомы COVID-19 Врач назвал неочевидные симптомы COVID-19 В Кремле рассказали, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса В Кремле рассказали, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса
Комментарии 25
Общество , Видео , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина убил жену на улице и попал на видео
01:06
Мужчина убил жену на улице и попал на видео
Происшествия
Появилось видео первого заседания по делу Широкова
02:01
Появилось видео первого заседания по делу Широкова
Происшествия
Мертвые тела на улице: ЧП в российском городе
00:20
Мертвые тела на улице: ЧП в российском городе
Происшествия
Появились подробности трагедии в Калининграде
00:20
Появились подробности трагедии в Калининграде
Происшествия
Опубликовано видео прощания аргентинцев с Марадоной
01:33
Опубликовано видео прощания аргентинцев с Марадоной
В мире Общество
Разрушившие армянское надгробие азербайджанские солдаты попали на видео
00:15
Разрушившие армянское надгробие азербайджанские солдаты попали на видео
В мире Происшествия
Задержание ректора российского вуза за махинации попало на видео
00:47
Задержание ректора российского вуза за махинации попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео массовой драки туристов в отеле Дубая
00:28
Опубликовано видео массовой драки туристов в отеле Дубая
Происшествия В мире
Момент тарана матери с детьми на зебре в Петербурге попал на видео
00:30
Момент тарана матери с детьми на зебре в Петербурге попал на видео
Происшествия
Волонтер с друзьями избил и изнасиловал постояльца соцгостиницы
01:57
Волонтер с друзьями избил и изнасиловал постояльца соцгостиницы
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение