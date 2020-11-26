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Эксперт заявил, что вакцины от коронавируса в РФ хватит не всем

News.ru
1 час назад
Иммунолог Николай Крючков уверен, что мотивировать граждан России делать прививку пока рано, так как на рынке недостаточно препаратов, чтобы провести масштабную вакцинацию.
Вакцины от коронавируса хватит не всем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Совершенно не нужно сейчас никого мотивировать прививаться. Дело в том, что количества вакцины в ближайшие месяцы будет крайне недостаточно, чтобы в России вакцинировать даже группы риска, не говоря уже обо всех желающих, — цитирует специалиста ОТР.
Также иммунолог заявил, что средняя эффективность вакцин от COVID-19, по его прогнозам, будет ниже тех, которые заявляют производители.
Скорее всего, окончательная эффективность по всем вакцинам будет значительно ниже. Ну, я прогнозирую уровень 60–65%, — сказал Крючков.
В то же время генеральный партнёр ATEM Capital Антон Гопка считает, что уже в декабре можно рассчитывать на то, что в России будет произведено не менее 1 млн доз вакцины.
Он, со своей стороны, уверен, что прививки нужно делать как можно быстрее, чтобы обеспечить популяционный иммунитет.
Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в России планируют проводить массовую вакцинацию населения.
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