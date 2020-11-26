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Эпидемиолог спрогнозировала, что коронавирус будет активен еще 1,5 года 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
Коронавирусу отвели 1,5 года
Фото: Reuters
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что по оценке ряда экспертов, активность COVID-19 в ряде регионов и странах мира продлится еще около 1,5 лет. Об этом сообщает "Интерфакс".
Эпидемиолог отметила, что коронавирус не является сезонной инфекцией, которая циркулирует с января по апрель.

"В этом плане надежды специалистов не оправдались. Но, тем не менее, уже сейчас понятно, что коронавирусная инфекция активно циркулирует при температуре (воздуха) от 0 до 10 градусов тепла", — сказала Пшеничная.

Специалист добавила, что COVID-19 комфортно чувствует себя и при более высоких температурах.
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