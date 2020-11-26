Когда это все закончится: долги россиян вырастут

Эксперты прогнозируют, что к концу года общая сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги в России может составить 1,6 трлн рублей, а в 2021 году объем долгов вырастет в 1.5 раза. Росту будет способствовать то, что управляющие компании не смогут подавать в суд на неплательщиков, пишет
газета «Известия».
Управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов пояснил изданию, что с 1 октября 2019 года в России вступил в силу закон, запрещающий подавать иск в арбитражный суд без указания идентификаторов ответчика, например, серии и номера паспорта, СНИЛС, ИНН.
Это правило подачи исков, исключающее случаи, когда добросовестного гражданина ошибочно принимают за должника, распространяется и на управляющие компании. Однако пока не решена проблема получения ими информации об идентификаторах должников, пояснил юрист.
В свою очередь директор ассоциации УК НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая подчеркнула, что с 1 января 2021 года, когда перестанет действовать отсрочка на подачу исков с указанием идентификаторов, все поставщики ЖКУ лишатся права на судебную защиту и начнется рост задолженности.
Для решения вопроса «Национальный жилищный конгресс» предложил продлить отсрочку до 1 января 2023 года, а также внести «изменений в правила доступа к информации в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), обеспечивающих получение идентификаторов граждан-должников».
«Рамблер» писал, что после начала пандемии COVID-19 власти России запретили коммунальным компаниям до конца 2020 года начислять пени за неоплату услуг. По этой причине количество неплательщиков стало расти. При этом эксперты отметили, что коммунальные компании объявили войну должникам, а взыскание долга в судебном порядке стало особенно популярным.