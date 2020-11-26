Когда это все закончится: долги россиян вырастут

Эксперты прогнозируют, что к концу года общая сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги в России может составить 1,6 трлн рублей, а в 2021 году объем долгов вырастет в 1.5 раза. Росту будет способствовать то, что управляющие компании не смогут подавать в суд на неплательщиков, пишет газета «Известия».

Управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов пояснил изданию, что с 1 октября 2019 года в России вступил в силу закон, запрещающий подавать иск в арбитражный суд без указания идентификаторов ответчика, например, серии и номера паспорта, СНИЛС, ИНН.

Это правило подачи исков, исключающее случаи, когда добросовестного гражданина ошибочно принимают за должника, распространяется и на управляющие компании. Однако пока не решена проблема получения ими информации об идентификаторах должников, пояснил юрист.

В свою очередь директор ассоциации УК НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая подчеркнула, что с 1 января 2021 года, когда перестанет действовать отсрочка на подачу исков с указанием идентификаторов, все поставщики ЖКУ лишатся права на судебную защиту и начнется рост задолженности.

Для решения вопроса «Национальный жилищный конгресс» предложил продлить отсрочку до 1 января 2023 года, а также внести «изменений в правила доступа к информации в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), обеспечивающих получение идентификаторов граждан-должников».