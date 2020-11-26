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Адвокат объяснил решение жены Ефремова о разводе 

Lenta.ru и ещё 1 23 минуты назад
Решение жены Ефремова о разводе объяснили
Фото: РИА Новости
Адвокат Сергей Жорин, специализирующийся на бракоразводных процессах, объяснил решение Софьи Кругликовой, жены актера Михаила Ефремова, о разводе с супругом. Об этом он рассказал газете «Собеседник».
Юрист отметил отсутствие выгоды в решении Кругликовой.

«Если бы Ефремову грозило какое-то многомиллионное взыскание, как бывает в делах с мошенничеством, к примеру, тогда так делается», — пояснил Жорин.

По его мнению все дело в атмосфере внутри семьи. «В данном случае, вполне возможно, в семье возникли противоречия, а супруга, как порядочный человек, решила не доставлять дополнительных проблем в самый сложный период, а как только приговор вступил в силу, она и решила подать на развод», — предположил адвокат.
Жену Ефремова спросили о разводе
Жорин заявил, что «с точки зрения материальной составляющей нет выгоды». Арест на счета Ефремова, по его словам, в скором времени должны снять.
О том, что Софья Кругликова собиралась подавать на развод с Михаилом Ефремовым, стало известно 23 ноября. По словам источника, супруга актера не смогла простить мужу измену с актрисой Дарьей Белоусовой. Адвокаты Кругликовой отметили, что никаких поручений от жены артиста о подготовке документов для бракоразводного процесса не получали.
Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет за смертельное ДТП, отправили 6 ноября в колонию в Белгородской области. 8 июня артист был за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он столкнулся с машиной, выехав на встречную полосу. Водитель этого автомобиля позже скончался.
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Комментарии 1
Общество , Белгородская Область
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