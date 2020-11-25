«Отстреливаемся»: Охлобыстин дал детям оружие

Известный актер и многодетный отец Иван Охлобыстин решил попробовать себя в роли бойца спецназа. Вместе со своей семьей священник Русской православной церкви и кинорежиссер будет стрелять из пулемета и спасать заложников в проекте Росгвардии «Проверка на прочность». О своем отношении к оружию и причинах, в связи с которыми Охлобыстин регулярно упражняется в пулевой стрельбе, артист рассказал «Вечерней Москве».

— Я вместе с семьей ежегодно хожу в тир. Мы знакомимся с новым оружием, обновляем знания о том, что известно, «отстреливаемся», если есть деньги. Пулевая стрельба — дорогое удовольствие. Я, моя жена и мои дети умеем хорошо стрелять и ориентируемся в стрелковом арсенале. Мы поддерживаем боевой дух, — заявил Охлобыстин.

Актер пояснил, что Росгвардия делает серию публицистических передач просветительно-развлекательного порядка, в которых рассказывает о работе ведомства.

— Это целая армия! Если вы не кормите свою армию, вам придется кормить чужую! Меня пригласили принять участие в «Проверке на прочность». Был выбор. Мне представилось интересным освоить пулемет, — уточнил собеседник «Вечерней Москвы».

Охлобыстин напомнил, что у него четыре дочери и двое сыновей. При этом, уверяет актер, девочки стреляют ничуть не хуже парней.

Он также отметил, что более 30 лет занимается боевыми единоборствами и интересуется оружием. Охлобыстин уверен, чем увереннее чувствует себя человек, тем меньше агрессии обычно от него исходит. Актер заявил, что сильные люди соизмеряют причины и следствие. Он добавил, что оружие, которым владеет человек на законных основаниях, дисциплинирует его и «охлаждает даже самую горячую голову».

Артист рассказал, что во времена СССР в школах были обязательные уроки начальной военной подготовки, на которых ученикам давали нужные знания, необходимые для защиты Родины и выживания в экстремальных ситуациях, — дети получали общее представление о ведении боевых действий, учились обращаться с оружием. Отец шестерых детей с гордостью заявил, что его жена Оксана разбирала и собирала в школьные годы автомат Калашникова за 40 секунд. Он также добавил, что было бы неплохо вернуть уроки НВП.

Охлобыстин признался, что младший сын Савва предпочитает австрийский пистолет Glock, в семействе же все любят русскую трехлинейную винтовку Мосина образца 1891 года и все модификации АК.

— Сам я уважаю револьверы системы Нагана, 1895 год. Ну и «Мосинка» — королева стрелкового оружия! — поделился Охлобыстин.

Он отметил, что в Русской православной церкви канонизировано множество воинов, отдавших жизнь Вере и Отечеству. Охлобыстин также напомнил и про официальный чин освящения оружия, признавшись, что сам неоднократно освящал оружие в военных частях, назвав это деяние знаковым актом, напоминающим всем, что оружие может применяться только для священных целей — при защите Родины и для спасения людей.

Иван Охлобыстин заявил, что каждая медийная личность обязана оказывать посильную помощь учителям, престарелым, детям, а также сотрудникам правопорядка и представителям армии. Актер назвал это долгом честного человека.

Деятель эстрады и кино также сказал, что искусство не может существовать «просто ради развлечения» или для смеха, оно должно делать мир лучше и помогать людям осмыслить жизнь. Охлобыстин пояснил, что придает большое значение идеологии, так как от нее зависит и боеспособность армии, и все другие аспекты жизни в стране.

В проекте «Проверка на прочность» популярный телеведущий Андрей Черкасов и звезды отечественного шоу-бизнеса пробуют себя в роли специалистов различных профессий Росгвардии. В Департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии рассказали «Вечерней Москве», что в ходе съемок программы российским звездам предстоит узнать, как работают кинологи, водолазы, взрывотехники и многие другие мастера своего дела.