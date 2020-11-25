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Названо главное условие для отказа от локдауна в России 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Названо главное условие для отказа от локдауна в России
Фото: ТАСС
Благодаря проведению массовой вакцинации Россия сможет избежать введения масштабных меры по закрытию экономики. Об этом, по данным РИА Новости, заявили аналитики Bank of America.
По мнению экспертов, в России сохраняется риск нового локдауна из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Сохраняющийся риск еще одного локдауна, вероятно, будет сглажен скорой вакцинацией, которую власти надеются начать в конце 2020 года», — пояснили аналитики.

Она также подчеркнули, что эффект от вакцинации может проявиться не сразу, но она предотвратит введение ограничений, которые могли бы нанести ущерб экономике.
При этом в Bank of America прогнозируют 3,4-процентный рост российской экономики в 2021 году, отмечая, что этому будут способствовать восстановление цен на нефть, эффект низкой базы и минимальная стоимость заимствований, которая уже привела к небывалому росту ипотечных кредитов.
«Рамблер» писал, что ранее в России НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России была разработана первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V». Ожидается, что массовая вакцинация жителей России может начаться уже в ближайшие недели.
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