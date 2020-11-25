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Познер назвал виновников отставания России от Запада 

Артём Кульша 30 минут назад
Познер назвал виновников отставания России от Запада
Фото: ТАСС
Россия отстает от Запада по экономическому развитию из-за принятия православия и прихода к власти большевиков. Об этом журналист Владимир Познер заявил на своем сайте.
Некоторое время назад рядовой россиянин Александр Кулясов написал Познеру, что в России дураки и дороги при любой власти, скотские МРОТ и пенсии, потому что русские не уважают русских, а общак нации без референдума узурпировала кучка не пойми кого. Журналист ответил ему, что не сказал бы, что русские не уважают русских, а МРОТ и пенсии в стране скотские.

«Да, невысокие, но если взять ВВП и разделить его на количество жителей, то мы окажемся на 50-м месте. Не здорово? Согласен, но и не трагедия», — считает он.

Познер заявил, что не знает, что такое общак нации, но точно знает, что никто никого не узурпировал, а ответ на вопрос Кулясова зависит от внутреннего настроя в оценке состояния стакана — он полупустой или полуполный, заполняется или пустеет.
Познер отказался считать Россию великой державой
Журналист высказал мнение, что стакан однозначно заполняется, потому что за 30 последних лет Россия совершила огромный прыжок вперед, а фундаментальная проблема у нее одна — ею управляют советские люди.

«Если попытаться объяснить себе причины того, что Россия и в самом деле отставала по экономическому развитию от Запада, то тому есть, на мой взгляд, два объяснения. Первое — принятие православия, второе — приход к власти большевиков», — добавил Познер.

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Общество , В мире
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