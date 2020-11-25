Когда это все закончится: россияне могут потерять выплаты 

Экономист Виталий Калугин предупредил, что семьи, решившие забрать материнский капитал из Пенсионного фонда России (ПФР), рискуют остаться без финансовой поддержки в будущем. Об этом сообщает «Ура.ру».

Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий забирать из ПФР материнский капитал, который по заявлению был направлен на формирование накопительной пенсии.

По задумке авторов документа, забрать сертификат из ПФР можно будет в течение полугода после подачи заявления. Для этого нужно будет указать, что средства маткапитала решено направить на другие нужды — улучшение жилищных условий или образование ребенка.

Неиспользованные средства маткапитала можно будет повторно направить на накопительную пенсию.

По мнению Калугина, предложение пока непонятно, так как выплата маткапитала производится из бюджета России, а пенсии — из фонда.

«Но предлагать маткапитал доставать из ПФР — риск, что большие деньги будут потрачены на текущее потребление и никаких выплат в будущем не будет», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», ранее действие программы материнского капитала продлили до 31 декабря 2026 года.

По правилам, вступившим в силу с 1 января 2020 года, семьи получают 466 тысячи 617 рублей при рождении первенца.

Недавно стало известно, что российские обманутые дольщики, вложившие материнский капитал в покупку квартиры, смогут повторно использовать средства маткапитала без обращения в суд.

Раньше семьям-дольщикам, получившим обратно средства маткапитала, приходилось возвращать их в ПФР. Право на повторное использование этих денег они получали только после обращения в суд, этот процесс требовал времени.