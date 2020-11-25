Предложена новая методика подсчета заболевших COVID-19

Во избежание ложной информации при чтении статистики по зараженным коронавирусом, необходимо использовать другую методику подсчета, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По мнению специалиста, более правильным было бы публиковать "как минимум процент положительных тестов из их общего количества".

Медик отметил, что в России зафиксировали более двух миллионов случаев COVID-19, и эти цифры воспринимаются так, будто бы все пациенты болеют одновременно. При этом, по его словам, очевидно, что многие люди уже "скинули" вирус и давно ходят с антителами.

За последние сутки в стране выявили 23 675 новых случаев заражения, умерли 507 человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.