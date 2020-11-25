Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Депутата затравили за пирсинг

Александр Котлеткин
53 минуты назад
Депутат городского совета Ксения Руденко из Железногорска Красноярского края делает пирсинг. Как сообщает «Комсомольская правда», скандал разразился после того, как одна из блогеров рассказала о перенесенной процедуре.
Депутат городского совета Ксения Руденко из Железногорска Красноярского края делает пирсинг. Как сообщает «Комсомольская правда», скандал разразился после того, как одна из блогеров рассказала о перенесенной процедуре.
1/11 Депутат городского совета Ксения Руденко из Железногорска Красноярского края делает пирсинг. Как сообщает «Комсомольская правда», скандал разразился после того, как одна из блогеров рассказала о перенесенной процедуре.
Фото: Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
«Боюсь боли. Хотя моя повелительница иглы Ксения Руденко обещает обезболить. Я не могу отказать себе в том, чтобы мои соски проколол депутат. Записывайтесь на прокольчики», - написала блогер в соцсетях.
2/11 «Боюсь боли. Хотя моя повелительница иглы Ксения Руденко обещает обезболить. Я не могу отказать себе в том, чтобы мои соски проколол депутат. Записывайтесь на прокольчики», - написала блогер в соцсетях.
Фото: Instagram
Пользователи сети возмутились профессией депутата и раскритиковали ее за гламурный Instagram.
3/11 Пользователи сети возмутились профессией депутата и раскритиковали ее за гламурный Instagram.
Фото: Instagram
«Забавно. В асфальте дыры заделывала, в сосках проделывала. Разносторонний человек», - обрушился на Ксению один из пользователей соцсети.
4/11 «Забавно. В асфальте дыры заделывала, в сосках проделывала. Разносторонний человек», - обрушился на Ксению один из пользователей соцсети.
Фото: Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
«Депутат, прокалывающий соски», - удивился другой.
5/11 «Депутат, прокалывающий соски», - удивился другой.
Фото: Instagram
Некоторые пользователи поддержали девушку, высказав мнение, что общественная польза важнее профессии.
6/11 Некоторые пользователи поддержали девушку, высказав мнение, что общественная польза важнее профессии.
Фото: Instagram
«Да лучше иметь депутатов - порнозвезд, чем каких-то не понятных и ничего не делающих, а получающих зарплату людей. А эта девушка, насколько я помню, хотя бы дыры в асфальте заделывала, репортажами, конечно, от кого больше пользы это большой вопрос»
7/11 «Да лучше иметь депутатов - порнозвезд, чем каких-то не понятных и ничего не делающих, а получающих зарплату людей. А эта девушка, насколько я помню, хотя бы дыры в асфальте заделывала, репортажами, конечно, от кого больше пользы это большой вопрос»
Фото: Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/11 
9/11 
10/11 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/11 
«Боюсь боли. Хотя моя повелительница иглы Ксения Руденко обещает обезболить. Я не могу отказать себе в том, чтобы мои соски проколол депутат. Записывайтесь на прокольчики», - написала блогер в соцсетях.
Пользователи сети возмутились профессией депутата и раскритиковали ее за гламурный Instagram.
«Забавно. В асфальте дыры заделывала, в сосках проделывала. Разносторонний человек», - обрушился на Ксению один из пользователей соцсети.
«Депутат, прокалывающий соски», - удивился другой.
Некоторые пользователи поддержали девушку, высказав мнение, что общественная польза важнее профессии.
«Да лучше иметь депутатов - порнозвезд, чем каких-то не понятных и ничего не делающих, а получающих зарплату людей. А эта девушка, насколько я помню, хотя бы дыры в асфальте заделывала, репортажами, конечно, от кого больше пользы это большой вопрос»
Общество,Фото,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители