Депутата затравили за пирсинг

Депутат городского совета Ксения Руденко из Железногорска Красноярского края делает пирсинг. Как сообщает «Комсомольская правда», скандал разразился после того, как одна из блогеров рассказала о перенесенной процедуре.
«Боюсь боли. Хотя моя повелительница иглы Ксения Руденко обещает обезболить. Я не могу отказать себе в том, чтобы мои соски проколол депутат. Записывайтесь на прокольчики», - написала блогер в соцсетях.
Пользователи сети возмутились профессией депутата и раскритиковали ее за гламурный Instagram.
«Забавно. В асфальте дыры заделывала, в сосках проделывала. Разносторонний человек», - обрушился на Ксению один из пользователей соцсети.
Некоторые пользователи поддержали девушку, высказав мнение, что общественная польза важнее профессии.
«Да лучше иметь депутатов - порнозвезд, чем каких-то не понятных и ничего не делающих, а получающих зарплату людей. А эта девушка, насколько я помню, хотя бы дыры в асфальте заделывала, репортажами, конечно, от кого больше пользы это большой вопрос»