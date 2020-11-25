Депутата затравили за пирсинг

Депутат городского совета Ксения Руденко из Железногорска Красноярского края делает пирсинг. Как сообщает «Комсомольская правда», скандал разразился после того, как одна из блогеров рассказала о перенесенной процедуре.

1/11 Депутат городского совета Ксения Руденко из Железногорска Красноярского края делает пирсинг. Как сообщает «Комсомольская правда», скандал разразился после того, как одна из блогеров рассказала о перенесенной процедуре. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 «Боюсь боли. Хотя моя повелительница иглы Ксения Руденко обещает обезболить. Я не могу отказать себе в том, чтобы мои соски проколол депутат. Записывайтесь на прокольчики», - написала блогер в соцсетях. Фото: Instagram 3/11 Пользователи сети возмутились профессией депутата и раскритиковали ее за гламурный Instagram. Фото: Instagram 4/11 «Забавно. В асфальте дыры заделывала, в сосках проделывала. Разносторонний человек», - обрушился на Ксению один из пользователей соцсети. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 «Депутат, прокалывающий соски», - удивился другой. Фото: Instagram 6/11 Некоторые пользователи поддержали девушку, высказав мнение, что общественная польза важнее профессии. Фото: Instagram 7/11 «Да лучше иметь депутатов - порнозвезд, чем каких-то не понятных и ничего не делающих, а получающих зарплату людей. А эта девушка, насколько я помню, хотя бы дыры в асфальте заделывала, репортажами, конечно, от кого больше пользы это большой вопрос» Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 9/11 10/11 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11

«Боюсь боли. Хотя моя повелительница иглы Ксения Руденко обещает обезболить. Я не могу отказать себе в том, чтобы мои соски проколол депутат. Записывайтесь на прокольчики», - написала блогер в соцсетях.

Пользователи сети возмутились профессией депутата и раскритиковали ее за гламурный Instagram.

«Забавно. В асфальте дыры заделывала, в сосках проделывала. Разносторонний человек», - обрушился на Ксению один из пользователей соцсети.

«Депутат, прокалывающий соски», - удивился другой.

Некоторые пользователи поддержали девушку, высказав мнение, что общественная польза важнее профессии.