Названы мешающие России выйти на плато по COVID-19

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о том, что есть группы людей, которые мешают выходу России на плато по коронавирусу. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на радио Sputnik.

По словам инфекциониста, это те граждане, которые игнорируют требования властей и рекомендации врачей, мешают борьбе с распространением заболевания. Врач отметил, что соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты являются необходимым условием для прекращения роста числа зараженных.

Георгий Викулов полагает, что, возможно, стоит увеличить штрафы за несоблюдение санитарных и противоэпидемиологических требований. При этом он добавил, что в рамках комплексного подхода также стоит сначала предупреждать людей и доступным языком объяснять им необходимость соблюдения всех мер.