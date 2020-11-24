«Адские условия»: почему увольняются российские медики

В ряде регионов министры здравоохранения заявили о массовых увольнениях врачей и дефиците кадров. В частности, в селе Тищенское Ставропольского края в единственной поликлинике осталось всего пять сотрудников. В профсоюзах медиков «Газете.Ru» подтвердили, что многие сотрудники медучреждений не выдерживают интенсивности работы в условиях пандемии. Как уточнили сами уволившиеся врачи, к решению уйти с работы их подтолкнули отсутствие отдыха, маленькие зарплаты, а также страх за свою жизнь и здоровье близких.

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Пандемия остро поставила вопрос дефицита кадров в сфере здравоохранения. Об этом «Газете.Ru» рассказали члены российских профсоюзов медработников.

«Дефицит сложился потому, что большое количество медицинских сотрудников заражаются коронавирусной инфекцией и вынуждены уйти на больничный лист. В таких условиях интенсивность работы врачей, среднего и младшего медицинского персонала многократно увеличивается, и они просто не выдерживают», — пояснили в пресс-службе Пермского краевого профсоюза работников здравоохранения.

Министры здравоохранения ряда регионов России также уже сделали заявления о катастрофической нехватке медиков.

Так, в середине октября министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила, что региональные поликлиники и больницы не справляются с наплывом пациентов из-за отсутствия врачей.

«Сколько бы мы с вами не говорили: «Берегите себя, будьте дома, подождите, пока доктора придут к вам домой», люди идут в поликлиники. А приход большого количества больных приводит только к еще большему разносу заболевания. Медицинские работники тоже болеют. У нас сегодня катастрофически не хватает специалистов», — отметила министр.

Почти в то же время о подобной ситуации сообщили в Липецкой области . Там губернатор Игорь Артамонов из-за нехватки врачей принял решение с 19 октября приостановить оказание плановой медицинской помощи.

Между тем в Амурской области сообщили, что с начала пандемии в системе здравоохранения не досчитались около 200 сотрудников.

«Мы отмечаем отток кадров. Ушли у нас порядка 400 врачей за весь период пандемии, а трудоустроилось 200 человек. Считайте, один к двум мы потеряли специалистов», — заявила региональный министр здравоохранения Светлана Леонтьева изданию «Известия».

По ее словам, чаще всего медики увольняются из-за крайне тяжелых условий работы. Леонтьева уточнила, что вместо 20 пациентов в день врачам приходится принимать по 70-80 человек.

В пресс-службе департамента здравоохранения Владимирской области рассказали, что по сравнению с началом года во втором квартале 2020-го число врачей уменьшилось на 82 человека, среднего медицинского персонала — на 239 человек.

Недостаточно врачей и в специализированных больницах региона, где лечат только COVID-19. Там, согласно информации регионального минздрава, за семь месяцев 2020 года число врачей сократилось на 41 человека, а среднего медперсонала — на 17 человек.

Это «позволяет сделать вывод о влиянии распространения новой коронавирусной инфекции и повышенной возможности заболеваемости медицинских работников на их отток из отрасли, особенно среднего медицинского персонала», — заявили в ведомстве «Известиям».

Особенно проблематичными увольнения врачей стали для сел и деревень. Так, в пресс-службе минздрава Ставропольского края сообщили порталу NewsTracker, что после массового увольнения медиков поликлинике местного села Тищенское остались работать всего пять специалистов: два врача, две медсестры и лаборант. Все они при этом старше 65 лет. В ведомстве опасаются, что вскоре поселок, где проживают около 3 тыс. человек может остаться и вовсе без медицинской помощи.

В министерствах «Известиям» пояснили, что справляться с дефицитом кадров пытаются с помощью выпускников медвузов, а также привлекая специалистов в рамках профильных программ. В то же время председатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал сообщил «Газете.Ru», что в Москве нехватку медиков покрывают за счет приезжих профессионалов, которые привлекаются столичными зарплатами.

Врач общей практики Максим (имя изменено по желанию собеседника — «Газета.Ru») из города Ижевск рассказал «Газете.Ru», что уволился потому, что начал серьезно опасаться за свое здоровье.

«Да, я очень долго уверял себя, что важнее всего цель, ради которой я делаю свою работу, думал, что я спасаю человечество. Но знаете, я работал практически без выходных, уже жил на дежурствах. И получал совсем небольшие деньги.

При этом я даже не инфекционист, не вирусолог, я врач общей практики, но сейчас уже всем плевать – все работают с ковидными пациентами», — пожаловался доктор.

По его словам, он долго наблюдал, как его коллеги заболевают, ложатся на ИВЛ и боялся, что рано или поздно тоже заразиться, что в итоге и произошло.

«Протекала у меня болезнь в легкой форме, и меня попросту отправили дальше работать с пациентами – мол, они и так уже больные, хуже не будет. Это, конечно, все хорошо, только у меня не было никакой возможности восстановить силы и вылечиться самому. Я уволился. Не знаю, чем бы закончилась моя болезнь, если бы я не решился на этот шаг», — объяснил Максим.

Акушер-гинеколог одной из больниц Брянской области Вера (имя изменено — «Газета.Ru») рассказала «Газете.Ru», что уволилась еще в начале пандемии. «Причиной стало полное неуважение по отношению ко всему медицинскому персоналу», — уточнила женщина.

«Еще весной президент распорядился выделить дополнительные выплаты для врачей, работающих с ковидом, но мы их, конечно же, так и не увидели. Тогда я начала отстаивать свои права, разговаривать с начальством, даже пыталась угрожать судом, но коллеги меня не поддержали, а одна я совершенно ничего не могла изменить. Я больше не могла справляться и ушла с работы», — отметила медик.

Она добавила, что о своем решении нисколько не жалеет.

«Моя судьба сложилась прекрасно. Я переехала в Подмосковье и завела собственный блог, теперь и зарабатываю на любимом деле, и чувствую себя нужной обществу», — подчеркнула Вера.

Решение уволиться во время пандемии принимают и медсестры.

«Работать очень тяжело – условия адские. У нас заболели все медсестры, и мне приходилось выполнять и свою работу, и их», — пожаловалась «Газете.Ru» медработница больницы Задонского района Липецкой области Александра.

«Кроме того, как бы это смешно ни звучало, мне надоел масочный режим, снять маску невозможно ни на минуту — себе дороже, в итоге мы все в прыщах из-за этого.

У меня аллергологическое отделение, но ко мне клали детей с пневмониями, потому что их больше некуда девать. В итоге болеют уже все», — рассказала собеседница издания.

Не устраивала Александру и зарплата.

«Да, за ковид доплачивают, и у нас с этим проблемы не было. Но есть нюанс. Выплаты даются, если ты официально работаешь с инфекцией, а я работала с пневмониями неизвестного происхождения, соответственно, никаких дополнительных выплат мне не полагалось», — заключила медсестра.