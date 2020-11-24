Поразят и без винтовок!

28 ноября в финском Контиолахти стартует Кубок мира по биатлону сезона-2020/21. Российские болельщики ждут от наших девушек побед и надеются, что новый сезон пройдет без сбоев. Чтобы скрасить ожидание Чемпионат.com назвал самых красивых биатлонисток, которые будут бороться за звание лучшей.
Доротея Вирер - сильнейшая биатлонистка мира двух последних лет. Горячую итальянку называют секс-символом мирового биатлона. Доротея мечтает об олимпийском золоте и готова держать себя в форме до Олимпиады-2022 в Пекине.
Россиянка Анастасия Гореева - двукратная чемпионка мира среди юниоров. В этом сезоне она дебютирует на Кубке мира, в качестве замены Екатерины Юрловой, но на отборах успела показать лучшую среди всех участниц скорость. Результаты Гореевой выглядят многообещающими.
Анния Кейта Сабуле – латвийская биатлонистка. Девушка не блистает в гонках, но может дать фору многим популярным моделям.
Паулина Фиалкова из Словакии стала лидером своей команды. Она уже не раз поднималась в топ-3 на этапах Кубка мира и готова дать бой в новом сезоне.
Уроженки Мордовии Елена и Ирина Кручинкины начнут свой третий сезон в составе сборной Беларуси. Пока они не показывали настолько выдающихся результатов, но шарма белорусской команде они добавили.
Ханна Эберг из Швеции является главной фавориткой будущего сезона. Берг уже имеет в активе звания олимпийской чемпионки, чемпионки мира и неоднократной победительницы этапов Кубка мира.
Итальянка Элеонора Фаунер пока не может похвастать такими результатами, как Вирер и Виттоцци, но она не менее эффектна, чем подруги по команде.
Чешка Маркета Давидова стала лидером сборной после ухода Габриэлы Коукаловой. В прошлом сезоне она неоднократно забиралась на пьедестал, и сейчас готова штурмовать топ-10 общего зачёта.