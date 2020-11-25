В России новый рекорд по смертности от коронавируса

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В России в течение суток скончались 507 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 37 538.

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За сутки зафиксировано 507 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 37 538 человек», — говорится в заявлении.