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За сутки в России умерли 507 пациентов с коронавирусом 

RT на русском и ещё 9 1 час назад
В России новый рекорд по смертности от коронавируса
Фото: РИА Новости
В России в течение суток скончались 507 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 37 538.
Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За сутки зафиксировано 507 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 37 538 человек», — говорится в заявлении.

Днём ранее в стране умер 491 пациент с коронавирусом.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал тревожным рост уровня смертности от коронавируса в стране.
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