За сутки в России впервые подтверждены 507 смертей людей с COVID-19 , за все время — 37 538, сообщил оперативный штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 507 летальных случаев… За весь период по России умерло 37 538 человек", — говорится в сообщении.

В частности, 85 смертей подтверждены в Санкт-Петербурге, 75 — в Москве, 22 — в Подмосковье, 21 — в Красноярском крае.

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 675 до 2 162 503, в том числе 5156 (21,8%) — без клинических проявлений.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 162 503 случая заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.исло новых случаев COVID-19 в Подмосковье впервые больше 1 тысячи (1005), в Москве — 4685, в Санкт-Петербурге — 3421, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 4685, 2. Санкт-Петербург — 3421, 3. Московская область — 1005", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Еврейской автономной области — 25, Чукотском автономном округе — 6, Ненецком автономном округе — 3.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ — 0,5%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан — 0,6%, 3. Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл — 0,7%", — сообщил оперштаб.

За сутки в России выписаны 25 748 человек после COVID-19, за все время — 1 660 419. В частности, 5947 человек выписаны в Москве, 1769 — в Санкт-Петербурге, 882 — в Нижегородской области.