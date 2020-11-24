Мясников назвал реальное число заболевших COVID россиян

Статистика о заражении коронавирусом в России
, которую публикуют СМИ, не отражает реального положения дел в стране, написал
в своем Telegram-канале теледоктор Александр Мясников
. По его словам, чтобы получить информацию о том, сколько человек реально болеет COVID-19, необходимо провести простейшие математические вычисления.
Мясников подчеркнул, что та цифра, которую каждый день в СМИ выдают за количество выявленных заражений, говорит лишь о положительных тестах. При этом, подчеркнул медик, нужно помнить, что согласно официальным данным, 30% инфицированных переносит коронавирус бессимптомно, а в большинстве случаев «КОВИД-ОРЗ длится 2 недели».
«Сколько заболели за эти последние 2 недели? (За минусом 30% бессимптомных)?? 15 тыс в день умножим на 14= 210 тыс. вот столько у нас активно больных, а не 2 с лишним млн!» - написал телеведущий (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).
Мясников напомнил, что, например, болеющих СПИДом людей в России – более 1 миллиона человек. По этому поводу, по его словам, «истерики в СМИ нет», поскольку «врачи работают» и «все под контролем».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Мясников заявил, что ни одна пандемия не может длиться вечно. По его словам, необходимо подождать, чтобы закончился «разгул» коронавируса. При этом Медик признал, что пока COVID-19 является одной из главных тем для СМИ, «сохранять спокойствие и трезвую голову» очень трудно. Статистику по пандемии Мясников назвал «арифметикой постоянного запугивания», подчеркнув, что ежегодные сводки нужны скорее специалистам, чем обывателю.