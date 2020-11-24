Мясников назвал реальное число заболевших COVID россиян

Статистика о заражении коронавирусом в России , которую публикуют СМИ, не отражает реального положения дел в стране, написал в своем Telegram-канале теледоктор Александр Мясников . По его словам, чтобы получить информацию о том, сколько человек реально болеет COVID-19, необходимо провести простейшие математические вычисления.

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Мясников подчеркнул, что та цифра, которую каждый день в СМИ выдают за количество выявленных заражений, говорит лишь о положительных тестах. При этом, подчеркнул медик, нужно помнить, что согласно официальным данным, 30% инфицированных переносит коронавирус бессимптомно, а в большинстве случаев «КОВИД-ОРЗ длится 2 недели».

«Сколько заболели за эти последние 2 недели? (За минусом 30% бессимптомных)?? 15 тыс в день умножим на 14= 210 тыс. вот столько у нас активно больных, а не 2 с лишним млн!» - написал телеведущий (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Мясников напомнил, что, например, болеющих СПИДом людей в России – более 1 миллиона человек. По этому поводу, по его словам, «истерики в СМИ нет», поскольку «врачи работают» и «все под контролем».