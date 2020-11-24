Родители требуют отменить ЕГЭ и ОГЭ 

Обязательная сдача ЕГЭ и ОГЭ должна быть отменена в текущем учебном году. С такой инициативой, как сообщают «Известия», выступил Национальный родительский комитет.
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», часть школ в разных регионах России работает в режиме частичного дистанционного обучения. Недавно Национальный родительский комитет направил письмо в Министерство просвещения и предложил по этой причине отменить обязательную сдачу ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике в текущем учебном году.
Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина объяснила, что качество дистанционного обучения ниже по сравнению с очным, а отмена экзаменов снизит стресс для школьников, обучающихся удаленно.
Ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев подтвердил, что сейчас ученики пребывают в напряжении и неопределенности, и сообщил, что поддержит решение об отмене обязательной сдачи экзаменов.
Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко высказала мнение, что отмену ЕГЭ и ОГЭ следует обсуждать, если после новогодних праздников не возобновится очная форма обучения.
Академик Российской академии образования Виктор Болотов выразил уверенность, что экзамены не следует отменять, а стоит упростить задания на ОГЭ и ЕГЭ, так как обучающиеся дистанционно школьники не успеют усвоить полный объем знаний.
«Прошлый год показал, что отмена экзаменов привела к снижению стресса у детей. Для тех, кто не поступает в вузы, это актуально. Зачем трепать нервы школьникам и родителям?» — заявил депутат Государственной думы Максим Зайцев.