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Воспитанников российского детского сада заставили мыть унитазы 

Ura.Ru 26 минут назад
Заставили мыть унитазы: скандал в российском детсаду
Фото: ТАСС
В Томске прокуратура Советского района проверит сообщения о том, что в одном из детских садов города детей заставляют мыть полы и унитазы. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

«Прокуратура Томской области поручила прокуратуре Советского района Томска провести проверку», — говорится в сообщении.

Будет проверено соблюдение законодательства об образовании, а также были ли нарушены права детей. В прокуратуре подчеркнули, что примут «исчерпывающие меры прокурорского реагирования» в случае подтверждения информации.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что сотрудница томского детсада №?39 заставляла детей мыть полы и туалеты. Таким образом она наказывала воспитанников за плохое поведение, передает телеканал 360.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Телеканал "360° Подмосковье"
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