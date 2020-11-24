Заставили мыть унитазы: скандал в российском детсаду

В Томске прокуратура Советского района проверит сообщения о том, что в одном из детских садов города детей заставляют мыть полы и унитазы. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

«Прокуратура Томской области поручила прокуратуре Советского района Томска провести проверку», — говорится в сообщении.

Будет проверено соблюдение законодательства об образовании, а также были ли нарушены права детей. В прокуратуре подчеркнули, что примут «исчерпывающие меры прокурорского реагирования» в случае подтверждения информации.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что сотрудница томского детсада №?39 заставляла детей мыть полы и туалеты. Таким образом она наказывала воспитанников за плохое поведение, передает телеканал 360.