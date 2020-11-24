За россиянами с COVID будут следить с помощью приложения 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало мобильное приложение «Госуслуги.COVID трекер» для проверки контактов с людьми, заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19. Оно доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Пользователь приложения может анонимно сообщить о том, что заболел. Другие пользователи, которые находились с ним рядом в течение 14 последних дней, получат push-уведомление с датой контакта.

Приложению станет известно о контакте благодаря тому, что благодаря разработанной компаниями Apple и Google технологии Exposure Notification устройства ищут через Bluetooth и запоминают данные других устройств поблизости, обмениваясь с ними случайными ключами.

«Приложение не передает данные о телефоне, его владельце и местоположении. Доступна только информация о контакте с COVID-19 в конкретную дату за последние 14 дней. Чем больше пользователей, тем точнее можно оценить риск заражения вирусом, вовремя сделать тест и начать лечение. Поможем друг другу оставаться здоровыми!» — сказано в описании приложения в Google Play.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 59,1 миллионов человек. В России число заболевших превысило 2,11 миллиона человек.