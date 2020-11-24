Мясников заявил о «недугах в тысячу раз страшнее COVID»

«До Нового года остается уже не много, и начинают сыпаться вопросы: как встречать? Встречать ли? Мое личное мнение — конечно встречать! Народные, национальные и религиозные праздники — это то, что нас объединяет, это мы! Убери их и любая нация рассыпаться, расколется на кусочки! … Не думайте о том, сколько гостей можно пригласить! Приглашайте всех, кого хотите видеть: семья, друзья. Хотите провести НГ вдвоем — хорошо, соберется большая семья и друзья еще — прекрасно!» — пишет Мясников в Telegram.
«Иначе нас поглотят недуги в 1000 раз страшнее, чем COVID-19», — считает Мясников.
«Для меня в принципе корпоратив — порочная идея, коллективная пьянка чужих людей. Потом они смотреть друг на друга стесняться. … Эпидемия — не время для корпоративов».
«Если верить подсчетам, то очередной всплеск придется на май 2021, что опять будем День Победы переносить?! Что-то наши деды освобождение Праги переносить не стали!» — сыронизировал он.