Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Мясников напомнил о «недугах в тысячу раз страшнее COVID-19» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 53 минуты назад
Мясников заявил о «недугах в тысячу раз страшнее COVID»
Фото: ТАСС
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус не должен лишать людей новогодних праздников и дал совет россиянам касательно проведения излюбленного торжества.

«До Нового года остается уже не много, и начинают сыпаться вопросы: как встречать? Встречать ли? Мое личное мнение — конечно встречать! Народные, национальные и религиозные праздники — это то, что нас объединяет, это мы! Убери их и любая нация рассыпаться, расколется на кусочки! … Не думайте о том, сколько гостей можно пригласить! Приглашайте всех, кого хотите видеть: семья, друзья. Хотите провести НГ вдвоем — хорошо, соберется большая семья и друзья еще — прекрасно!» — пишет Мясников в Telegram.

По его словам, «праздники надо справлять, жизни надо радоваться и человеком свободным себя необходимо чувствовать».

«Иначе нас поглотят недуги в 1000 раз страшнее, чем COVID-19», — считает Мясников.

Мясников раскрыл специфику тестов на коронавирус
При этом он считает, что пандемия коронавируса — не время для новогодних корпоративов:

«Для меня в принципе корпоратив — порочная идея, коллективная пьянка чужих людей. Потом они смотреть друг на друга стесняться. … Эпидемия — не время для корпоративов».

Он также отметил, что COVID-19 не уйдет, и нужно учиться с ним жить.

«Если верить подсчетам, то очередной всплеск придется на май 2021, что опять будем День Победы переносить?! Что-то наши деды освобождение Праги переносить не стали!» — сыронизировал он.

Тем временем, количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 59 млн человек. Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что для завершения пандемии коронавируса в мире порядка 70% населения Земли должны получить вакцину от инфекции.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Изменились правила лечения больных коронавирусом россиян Изменились правила лечения больных коронавирусом россиян Ученые определили эффективность маски в защите от коронавируса Ученые определили эффективность маски в защите от коронавируса Как Россия поглощала своих соседей без единого выстрела Как Россия поглощала своих соседей без единого выстрела
Комментарии 10
Общество , Александр Мясников , ВОЗ , Прага , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
00:42
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
00:39
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
В мире
Спасение щенка из пасти аллигатора попало на видео
00:42
Спасение щенка из пасти аллигатора попало на видео
Происшествия
Крупнейший наркосиндикат России попал на видео
00:34
Крупнейший наркосиндикат России попал на видео
Происшествия
Суд над грузинским «Робин Гудом» попал на видео
02:33
Суд над грузинским «Робин Гудом» попал на видео
Происшествия
Появилось видео спасения гусыни в Москве
00:25
Появилось видео спасения гусыни в Москве
Происшествия
Появилось видео доставки спецтехники в Карабах
00:54
Появилось видео доставки спецтехники в Карабах
Армия
Приключения Байдена в СССР, попавшие на видео
02:33
Приключения Байдена в СССР, попавшие на видео
Политика
Появилось видео последствий стихии в Приморье
01:25
Появилось видео последствий стихии в Приморье
Погода
Полевые кухни во Владивостоке попали на видео
00:25
Полевые кухни во Владивостоке попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение