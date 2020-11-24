Мясников заявил о «недугах в тысячу раз страшнее COVID»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус не должен лишать людей новогодних праздников и дал совет россиянам касательно проведения излюбленного торжества.

«До Нового года остается уже не много, и начинают сыпаться вопросы: как встречать? Встречать ли? Мое личное мнение — конечно встречать! Народные, национальные и религиозные праздники — это то, что нас объединяет, это мы! Убери их и любая нация рассыпаться, расколется на кусочки! … Не думайте о том, сколько гостей можно пригласить! Приглашайте всех, кого хотите видеть: семья, друзья. Хотите провести НГ вдвоем — хорошо, соберется большая семья и друзья еще — прекрасно!» — пишет Мясников в Telegram.

По его словам, «праздники надо справлять, жизни надо радоваться и человеком свободным себя необходимо чувствовать».

«Иначе нас поглотят недуги в 1000 раз страшнее, чем COVID-19», — считает Мясников.

При этом он считает, что пандемия коронавируса — не время для новогодних корпоративов:

«Для меня в принципе корпоратив — порочная идея, коллективная пьянка чужих людей. Потом они смотреть друг на друга стесняться. … Эпидемия — не время для корпоративов».

Он также отметил, что COVID-19 не уйдет, и нужно учиться с ним жить.