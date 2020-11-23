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Актер из «Краха инженера Гарина» переехал в Израиль ради богатства и стал бомжом 

Lenta.ru 29 минут назад
Актер переехал в Израиль ради богатства и стал бомжом
Фото: фильм «Крах инженера Гарина»
Актер из сериала «Крах инженера Гарина» Виталий Юшков, первый муж звезды фильма «Зимняя вишня» Елены Сафоновой, переехал в Израиль, чтобы разбогатеть, работая в киноиндустрии, однако спился и стал бомжом. Об этом рассказывается в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.
Юшков и Сафонова поженились в 1976 году, однако уже в 1982-м их брак распался. Актер переехал в Израиль в начале 1990-х. Он планировал заниматься актерской деятельностью, однако так и не смог продолжить карьеру из-за незнания иврита и отсутствия друзей в индустрии.
Артист отсидел в тюрьме несколько месяцев за избиение жены, вместе с которой переехал в Израиль. Жена впоследствии подала на развод, выселив его из квартиры. Сотрудники социальных служб нашли бывшего актера в подвале жилого дома. Отмечается, что он злоупотреблял алкоголем, работал грузчиком и дворником.
Виталий Юшков снялся в таких фильмах и сериалах, как «Личное счастье», «Преступление», «Семья Зацепиных», «Строгая мужская жизнь» и «Осенняя история».
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Комментарии 13
Общество , Виталий Юшков , Елена Сафонова , НТВ
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