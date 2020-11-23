Актер переехал в Израиль ради богатства и стал бомжом

Актер из сериала «Крах инженера Гарина» Виталий Юшков , первый муж звезды фильма «Зимняя вишня» Елены Сафоновой , переехал в Израиль, чтобы разбогатеть, работая в киноиндустрии, однако спился и стал бомжом. Об этом рассказывается в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ

Юшков и Сафонова поженились в 1976 году, однако уже в 1982-м их брак распался. Актер переехал в Израиль в начале 1990-х. Он планировал заниматься актерской деятельностью, однако так и не смог продолжить карьеру из-за незнания иврита и отсутствия друзей в индустрии.

Артист отсидел в тюрьме несколько месяцев за избиение жены, вместе с которой переехал в Израиль. Жена впоследствии подала на развод, выселив его из квартиры. Сотрудники социальных служб нашли бывшего актера в подвале жилого дома. Отмечается, что он злоупотреблял алкоголем, работал грузчиком и дворником.

Виталий Юшков снялся в таких фильмах и сериалах, как «Личное счастье», «Преступление», «Семья Зацепиных», «Строгая мужская жизнь» и «Осенняя история».