Скончалась Лидия Графова 

Российская журналистка, правозащитница и общественный деятель Лидия Графова скончалась в возрасте 82 лет. О смерти Лидии Графовой сообщил в соцсетях бывший глава СПЧ Михаил Федотов.
«Не стало Лидии Графовой, замечательного журналиста и правозащитника. Она всю жизнь прожила с открытым сердцем, защищая героев своих публикаций: бездомных, беженцев, отверженных. Вечная память», — написал Федотов в Twitter.
Лидия Графова родилась 8 августа 1938 года в Симферополе. В 1960 году окончила факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Работала корреспондентом и обозревателем в изданиях «Комсомольская правда» и «Литературная газета». В 1990-х годах была сопредседателем комитета «Гражданское население», в 1996 году председателем Исполкома Международного общественного движения «Форум переселенческих организаций».
Графова опубликовала более 500 статей в российских и зарубежных СМИ, посвященных проблеме миграции, издавала журнал «Миграция — XXI век», поднимала вопрос миграции в книгах и документальных фильмах.
В 2002 году Графова стала номинантом премии им. А. Д. Сахарова «Журналистика как поступок». В 2003 году Уполномоченный по правам человека в РФ присудил ей звание «Лучший журналист-правозащитник года». В 2004 году стала лауреатом конкурса Союза журналистов России в номинации «За защиту человека». В 2005 году вошла в число 35 женщин, номинированных от России на получение Нобелевской премии мира.