Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Скончалась Лидия Графова 

Вероника Полынина 1 час назад
Скончалась Лидия Графова
Фото: ТАСС
Российская журналистка, правозащитница и общественный деятель Лидия Графова скончалась в возрасте 82 лет. О смерти Лидии Графовой сообщил в соцсетях бывший глава СПЧ Михаил Федотов.

«Не стало Лидии Графовой, замечательного журналиста и правозащитника. Она всю жизнь прожила с открытым сердцем, защищая героев своих публикаций: бездомных, беженцев, отверженных. Вечная память», — написал Федотов в Twitter.

Лидия Графова родилась 8 августа 1938 года в Симферополе. В 1960 году окончила факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Работала корреспондентом и обозревателем в изданиях «Комсомольская правда» и «Литературная газета». В 1990-х годах была сопредседателем комитета «Гражданское население», в 1996 году председателем Исполкома Международного общественного движения «Форум переселенческих организаций».
Графова опубликовала более 500 статей в российских и зарубежных СМИ, посвященных проблеме миграции, издавала журнал «Миграция — XXI век», поднимала вопрос миграции в книгах и документальных фильмах.
В 2002 году Графова стала номинантом премии им. А. Д. Сахарова «Журналистика как поступок». В 2003 году Уполномоченный по правам человека в РФ присудил ей звание «Лучший журналист-правозащитник года». В 2004 году стала лауреатом конкурса Союза журналистов России в номинации «За защиту человека». В 2005 году вошла в число 35 женщин, номинированных от России на получение Нобелевской премии мира.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
Комментарии 1
Общество , Лидия Графова , Михаил Федотов , МГУ , Совет по правам человека , Литературная газета
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Добровинский и Джигурда устроили перепалку и попали на видео
00:22
Добровинский и Джигурда устроили перепалку и попали на видео
Новости Москвы Общество
Акция протеста в Минске попала на видео
01:48
Акция протеста в Минске попала на видео
Общество Происшествия
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
00:15
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
В мире Наука и техника
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
01:12
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
В мире
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
01:24
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
В мире Общество
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
03:09
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
00:31
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
Происшествия
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
02:15
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
Общество
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
01:08
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
Происшествия Криминал
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
00:20
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение