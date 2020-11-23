Скончалась Лидия Графова 

Михаил Федотов. Российская журналистка, правозащитница и общественный деятель Лидия Графова скончалась в возрасте 82 лет. О смерти Лидии Графовой сообщил в соцсетях бывший глава СПЧ

«Не стало Лидии Графовой, замечательного журналиста и правозащитника. Она всю жизнь прожила с открытым сердцем, защищая героев своих публикаций: бездомных, беженцев, отверженных. Вечная память», — написал Федотов в Twitter.

Графова опубликовала более 500 статей в российских и зарубежных СМИ, посвященных проблеме миграции, издавала журнал «Миграция — XXI век», поднимала вопрос миграции в книгах и документальных фильмах.

В 2002 году Графова стала номинантом премии им. А. Д. Сахарова «Журналистика как поступок». В 2003 году Уполномоченный по правам человека в РФ присудил ей звание «Лучший журналист-правозащитник года». В 2004 году стала лауреатом конкурса Союза журналистов России в номинации «За защиту человека». В 2005 году вошла в число 35 женщин, номинированных от России на получение Нобелевской премии мира.