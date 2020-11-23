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Мурашко назвал долю тяжелых пациентов с коронавирусом в РФ 

Москва24 2 часа назад
Мурашко назвал долю тяжелых пациентов с коронавирусом
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Михаил Мурашко заявил, что в регионах РФ доля тяжелых больных с COVID-19 составляет порядка 11%. Об этом министр здравоохранения сообщил во время президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"В российских субъектах порядка 11% пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии. Со средним тяжелым течением болезни — порядка 46%", — пояснил он. Мурашко также отметил, что в России свободно около 82% реанимационных коек из 31 тысячи. Все они готовы к приему пациентов. "Регионы уже научились распоряжаться коечным фондом. Пациентов своевременно выписывают и переводят на долечивание", — добавил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы с наиболее высокими показателями по COVID-19. На прошлой неделе они были зафиксированы в 13 субъектах, в том числе Санкт-Петербурге, Архангельской и Псковской областях.
Она также отметила, что работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет чаще заболевают COVID-19. За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в России зарегистрировано 2 114 502 случая коронавирусной инфекции.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Михаил Мурашко , Роспотребнадзор
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