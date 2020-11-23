Мурашко назвал долю тяжелых пациентов с коронавирусом

"В российских субъектах порядка 11% пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии. Со средним тяжелым течением болезни — порядка 46%", — пояснил он. Мурашко также отметил, что в России свободно около 82% реанимационных коек из 31 тысячи. Все они готовы к приему пациентов. "Регионы уже научились распоряжаться коечным фондом. Пациентов своевременно выписывают и переводят на долечивание", — добавил он.